Apex Legends 8 saatte 1 milyona çıktı
Apex Legends, ilk sekiz saatte bir milyon kullanıcıya ulaşarak muazzam bir başlangıç yaptı...
- Levent Öztürk
Apex Legends, en azından sayı anlamında anında bir "hit" olmuş gibi gözüküyor. Yeni battle royale oyunu, PC, Xbox One ve PS4 üzerinde yayımından sonra ilk sekiz saat içerisinde bir milyon oyuncuya ulaşmayı başardı.
Geliştirici Respawn Entertainment'ın CEO'su Vince Zampella, kendisini battle royale türünün "yeni evrimi" olarak tanımlayan oyunun bu ilk adımını Twitter üzerinde kutladı.
EA'in dağıtımcılığını yaptığı shooter oyununu, oynaması bedava (free-to-play). Ancak buna rağmen bu kadar kısa bir sürede bir milyon oyuncuya ulaşmak kolay bir başarı değil.
Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, Fortnite: Battle Royale'in geliştiricisi Epic Games, Eylül 2017'de oyun sunulduğunda bir milyon oyuncuya ulaşmayı 24 saat sonrasında duyurmuştu. Tabi ki oyun bir milyona ilk gün içerisinde hemen herhangi bir noktada ulaşmış olabilir ancak tahminen bu sürenin ilk sekiz saat olmadığı söylenebilir çünkü öyle olsaydı bu durum mutlaka belirtilirdi.
Ancak EA'in başarısı, günümüzdeki battle royale oyunlarının popülerliği için önemli bir gösterge olabilir veya Apex Legends'ın yer aldığı Titanfall evreni için de pozitif bir durum olarak görülebilir.
Oyunun battle royale türü için farklı bir yaklaşıma sahip olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Oyun, temel seviyede Fortnite ile Overwatch'un karması olarak görülebilir. Oyunda her takımda üç kişi olmak üzere, her oyuncunun sekiz karakter sınıfından biri seçerek oynaması gerekiyor.
Son olarak oyunun popülerliğinin önemli sebeplerinden biri de Twitch olarak görülebilir. Platform üzerindeki bazı büyük yayıncılar, oyunu oynayarak geniş bir kitleye ulaşılmasına imkan tanıdılar.
Apex Legends'ın muazzam bir başlangıç yaptığı kesin olsa da, asıl test oyunun uzun süreli başarısı olarak görülebilir. Fortnite, yayımından dokuz ay sonra 125 milyon kayıtlı oyuncuya sahipti ve Kasım 2018 itibariyle 200 milyon oyuncuya ulaşmıştı.
Tabi ki Apex Legends'ın yayımı da bazı sorunlar yaşamadı değil ancak bir oyunun sunulur sunulmaz bu kadar fazla oyuncuya ulaşması ile beraber bu problemlerin beklenen şeyler oldukları söylenebilir. Sorunların arasında tahmin edilebilir stabilite problemleri ve eşleşme alanında bazı sorunlar yer alıyordu ancak bu problemlerin bir kısmı çözülmüşken, stabilite sorunu için de sunucu genelinde bir yama hazırlanmakta...
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