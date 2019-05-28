Apex Legends İçin İkinci Ay Kabusu!
Apex Legends, inanılmaz rakamlara ulaştığı ilk ayından sonra, kimsenin beklemediği kadar büyük bir düşüş yaşıyor!
- Levent Öztürk
Nisan sayılarına göre Apex Legends, en azından gelir anlamında ciddi bir kayıp yaşamaya başladı ve oyun, ilk ayın gelirinin oldukça gerisine düşmüş durumda. Oyun odaklı analiz firması SuperData'nın söylediğine göre Nisan ayında Apex Legends, 24 milyon dolar gelir sağladı ve bu da ikinci ay için kayda değer bir düşüş anlamına geliyor. Bu sayı, oyunun yayınlanma ayında ulaştığı ve SuperData'nın şu ana kadar bir bedava oyunun ulaştığı en iyi başlangıç olarak belirttiği 92 milyon dolarlık gelirin neredeyse çeyreğine düştüğünü gösteriyor.
Bu gelir düşüşü, aynı zamanda Apex Legends'ın artık analiz firması tarafından derlenen PC ve konsol oyunları sıralamasının en üstlerinde yer almadığı anlamına da geliyor. Kısacası, finansal anlamda, bu rapora göre durum o kadar iyi gözükmüyor.
Aslında EA'in büyük Twitch yayıncıları ile sağladığı desteğin yarattığı devasa momentumun uzun süre varlığını sürdüremeyeceğinin farkındaydık. Ancak yine de gelirin, geliştirici ve yayıncının rahatsız olacağı kadar hızlı ve büyük bir düşüş yaşayacağını kimse beklemiyordu.
Sebeplere bakıldığında ise karşımıza pek çok başlık çıkıyor: Bug'lar ve daha yakın bir zamanda yaşanan ses sorunları gibi... Diğer problemlerin arasında ise hit-box problemleri, oyunun net kodu hakkında eleştiriler ve hile yapanlar yer alıyor. Bir diğer şikayet ise, Season 1 Battle Pass'in yeterli içerik, ilgi çekici ödüller veya ilerleme için gerekçe sunmuyor olması. Son olarak sadece tek bir haritanın var olması da şikayetlerin arasında yerini alıyor.
Season 2'nin başlaması ile beraber oyunun biraz toparlanması mümkün. Ayrıca Respawn ve EA'in anında yapabileceği bir şey var: Oyun içi eşyaların fiyatları uzun bir süredir oyuncular için ciddi bir problem ve bu yüksek fiyatların düşürülmesi işe yarayabilir. Oyun içi satın alımların fiyatlarının düşürülmesi, satın alım aktivitesini arttırarak geliri satış miktarıyla yükseltirken, oyuncuların oyuna daha uzun süre bağlı kalmalarına da yardımcı olacaktır.
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