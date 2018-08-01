Apollo 11 Ses Kayıtları Halka Açıldı
NASA binlerce saate bedel Apollo 11 ses kayıtlarını ilk defa halka açtı!
Apollo 11, 20 Temmuz 1969'da Ay'a yolculuğundan geri döndüğünde içine taşıdığı astronotları kahramanlığa taşıdı ve insanlığın uzayda attığı ilk ve en büyük başarı oldu. Başrolde Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins olsa da, büyük bir mühendis ekibi, analistler, gözetmenler ve uzmanlar perde arkasında projenin başarılı olmasını sağladı. NASA bugün tarihte ilk defa Apollo 11'e ait 19,000 saatten fazla ses kaydını halka açık şekilde yayınlamaya başladı.
Paylaşılan arşiv dahilinde Apollo 11 operasyonunda kaydedilen tüm ses kayıtları bulunuyor. Buna Armstrong'un ünlü "Bu kişi için küçük bir adım; ama insanlık için devasa bir sıçrayış." sözü de bulunuyor. Daha önce bu sözün gerçekliği hakkında birçok tartışma gerçekleşmişti, ancak yayınlanan açık arşivler bu tartışmalara noktayı koydu.
Eğer iki yıla bedel öldürecek zamanınız varsa NASA'nın arşiv sayfasını ziyaret edere tüm ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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