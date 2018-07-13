App Store 10 Yılda 5 Dönüm Noktası
10 yaşına giren Apple App Store, ömrü boyunca 5 büyük dönüm noktası yaşadı!
Bundan on yıl önce Apple'ın App Store hizmeti iPhone 3GS ile birlikte açılış yaptı ve mobil piyasada uygulama ve oyunların dağıtımını kökten değiştirdi. Birçok uzmana göre App Store, iPhone'un önünü açan ve onu büyük başarılara taşıyan önemli bir platform oldu. Apple App Store'un 10'uncu yaşını kutlamak için ömrü boyunca yaşanan 5 önemli dönüm noktasını listeledik.
1. App Store'un açılışı
iPhone 3G'nin piyasaya sürüldüğü günün sonrası 10 Temmuz 2008'de Apple iOS için App Store'un açılışını resmi olarak gerçekleştirdi. Açıldığında mağazada 500'e yakın uygulama bulunuyordu. Sadece üç gün sonra bu sayı 800'e tırmandı ve toplam indirme sayısı ise 10 milyona ulaştı.
2. Uygulama içi satın almanın doğumu
17 Haziran 2009'da Apple, iPhone OS 3.0'ı yayınladı ve aynı anda App Store'a yeni bir özellik ekledi: uygulama içi satın alma özelliği (in-app purchases, IAPs). En başta sadece ücretli uygulamalar için açık olan özellik dört ay sonra ücretsiz uygulamalar için de kullanılabilir hale geldi.
3. Tabletler için uygulama mağazası
3 Nisan 2010'da iPad piyasaya sürüldü ve Apple aynı anda 'Universal' uygulamaları tanıttı. Bu uygulama ve oyunlar hem iPhone hem de iPad'i destekliyordu ve en başta bu etikete sahip 3,000 uygulama bulunuyordu. Üç ay sonra bu sayı 9,000'e çıktı.
4. App Store saatlere ve televizyonlara geldi
Zaten son derece büyük ve birçok platformu destekleyen mağaza Ekim 2015'te Apple Watch ve Apple TV desteği kazandı.
5. 10'uncu yıl dönümü
10 Temmuz 2018'de yayınlanan verilere göre App Store'da 2.2 milyon adet uygulama bulunuyor ve toplam 130 milyar indirme sayısı artmaya devam ediyor. iOS için uygulama geliştiren yazılımcılar App Store sayesinde toplam 100 dolar gelir elde etmeyi başardı.
Ali Ruhi Öztürk
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