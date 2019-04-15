App Store Satın Alımları Onaya Bağlanacak
Apple, iOS kullanıcılarının canını uzun bir süredir sıkan App Store sorununa çözüm getirdi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Eğer TouchID kullanıyorsanız, Apple App Store üzerinden bir abonelik için yanlışlıkla ödeme yapmanın kolay olduğunu biliyorsunuzdur. Tüm gereken, ana sayfa düğmesine yanlış zamanda yerleştirilmiş bir parmak. Şimdi ise teknoloji devi nihayet abonelik sürecine ilave bir adım ekleyerek sorunu ele alıyor.
Bundan itibaren App Store üzerinde bir "Abone olun" düğmesine dokunduğunuzda ve TouchID veya FaceID ile kimlik doğruladığınızda artık aboneliğinizi onaylamanızı veya fikrinizi değiştirirseniz işlemi iptal etmenizi isteyen bir açılır not göreceksiniz. Apple, abonelik işlemlerinin yenilenmesine de netlik getirildi. Artık abonelikler, yenilenme süresi sona ermeden en az bir gün önce Ayarlar üzerinden iptal edilmedikçe devam edecek.
Uygulama geliştiricisi David Barnard, yeniliği ilk fark eden kişiydi ve 9to5Mac ise bu yeniliğin yürürlükte olduğunu onayladı. Görünüşte göre söz konusu özellik, geçen hafta kullanıcılara sunuldu.
Whoa! Apple added an additional confirmation step for subscriptions. This new alert comes after you confirm with Touch ID/Face ID. I hope they address this in a more elegant way in iOS 13, but I'm thrilled Apple took a definitive step to curb scam subscriptions. ???? @pschiller pic.twitter.com/oktaEVdx0o— David Barnard (@drbarnard) April 11, 2019
Apple, kötü niyetli geliştiricileri engellemek için geçtiğimiz aylarda App Store abonelik sürecine bazı düzenlemeler getirmişti. Şirket, Ocak ayında ödemeyi istediğinizden daha yüksek tutarları kabul etmeniz için sizi kandıran ve gerçek abonelik ücretlerini gizleyen uygulamaları yasaklamaya başladı.
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