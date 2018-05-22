App Store'un Düzeltilmesi için Kampanya Başlatıldı

Apple'ın, App Store'u düzeltmesini isteyen ilginç bir kampanya başlatıldı!

App Store'un Düzeltilmesi için Kampanya Başlatıldı

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