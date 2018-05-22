App Store'un Düzeltilmesi için Kampanya Başlatıldı
Apple'ın, App Store'u düzeltmesini isteyen ilginç bir kampanya başlatıldı!
Apple'ın iOS uygulama mağazası App Store'un ömrü genellikle oldukça başarılı geçti ve geçen yılki tatil sezonu buna tanıklık ediyor. Ancak şirket bu sayıları kutluyor olsa da, bazı geliştiriciler App Store'un onlar için en iyi ortam olmadığını düşünüyor. The Developers Union adlı yeni bir grup geliştirici, App Store ile ilgili şikayetlerin dile getiren bir web sitesi hazırladı.
The Developers Union hareketi, App Store'u sadece geliştiricler için değil, kullanıcılar için de iyileştirilmesini istiyor. Şu an itibariyle kampanyaya 364 uygulama geliştirici ve 315 birey katılmış durumda. Grup yaptığı açıklamada WWDC'den önce 20.000 destekçi toplamayı hedeflediğini söyledi.
Apple'a yazılan açık bir mektupta geliştiriciler Temmuz 2019'dan önce ücretsiz deneme özelliğinin App Store'a getirilmesini istiyor. Bu tarih App Store'un onuncu yıl dönümüne denk geliyor. Grup ayrıca ücretsiz deneme özelliğinin önemini şöyle anlattı: "Ücretsiz denemeler, önemli bir değişim yaratmak için gereken ivmeyi başlatmak ve ilgi toplamak için harika bir özelliktir. Denemeler, geliştiricilerin kullanıcılarına kendi çalışmalarını göstermelerine ve değer oluşturmasına olanak tanır. iOS'tan önce, Mac geliştiricileri yoğun bir şekilde ücretsiz denemelere güveniyordu ve harika bir yazılım geliştirirken para da kazanıyorlardı."
Bu hedefe ulaşıldıktan sonra grup, geliştiriciler için "daha makul bir gelir payı" hedefine odaklanacak. Apple şu anda kullanıcılar tarafından uygulamalarda ve uygulama içi satın alma işlemlerinde harcanan paranın %30'unu alıyor. Buna karşılık Microsoft kendi mağazasında sadece %5 gelir payı alıyor.
Hedeflenen üye sayısına ulaşsa bile, Apple'ın bu istekleri yerine getirmemesi ihtimali var. The Developers Union ne olursa olsun geliştirici ve kullanıcılar için daha iyi bir mağaza tecrübesi sağlamak için elinden geleni yapacağını söylüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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