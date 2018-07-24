AppData Klasörü Ne İşe Yarar?
Windows'un gizli Application Data klasörü ne işe yarıyor; bu klasörle ilgilenmeniz gerekli mi?
Windows'un sabit diskinizde oluşturduğu Application Data veya AppData klasörü ne işe yarıyor?
Cevap oldukça basit. Windows, bu klasörde yüklediğiniz her program için bir klasör oluşturuyor ve uygulamayla ilgili bazı kişisel dosyaları burada saklıyor. Çoğu zaman AppData klasörüyle ilgilenmeniz gerekmez ancak örneğin farklı bir PC'ye taşınırken, Firefox profillerini AppData klasöründen alabilirsiniz.
Kullanıcı klasörü altında bulunan AppData'ya ulaşmanın en kolay yolu, Başlat düğmesine basıp %appdata% yazmak ve en üstte çıkan sonucu seçmek. Bu sonucun sizi AppData > Roaming klasörüne götürdüğünü fark edeceksiniz. Bunun nedeni, %appdata% ortam değişkeninin AppData değil, AppData altındaki Roaming klasörüne işaret etmesi. Ancak zaten AppData klasöründeki verilerin büyük kısmı, Roaming klasöründe bulunuyor ve genellikle bu klasöre bakmanız gerekiyor.
Gerçekten AppData klasörüne gitmek isterseniz, pencerenin üstünde, konum alanındaki AppData'nın üzerine tıklayabilirsiniz.
AppData\Roaming klasöründeki dosyaları taşımadan önce çok dikkat edin. Sileceğiniz bir dosya, söz konusu programın çalışmasını engelleyebilir. Bununla birlikte dosyaları kopyalamanın veya yedeklemenin bir sakıncası yok.
Zeynel A. Öztürk
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