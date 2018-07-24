AppData Klasörü Ne İşe Yarar?

Windows'un gizli Application Data klasörü ne işe yarıyor; bu klasörle ilgilenmeniz gerekli mi?

AppData Klasörü Ne İşe Yarar?

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