Apple-1, Süper Otomobil Fiyatına Satılabilir!
Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından yapılan ilk Apple-1'in açık arttırmada inanılmaz bir fiyata ulaşabileceği ön görüldü!
Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1970'li yıllarda hayata geçirilen ve bugünkü Apple MacBook'ların atası olan ilk Apple bilgisayarı Apple-1, şimdilerde fiyatıyla büyülüyor. 1970'li yıllarda 200 adet Apple-1 üreten ikili, bunlardan çalışan 50 tanesiyle halen geçmiş günleri anımsatıyor. Elbette işin manevi tarafını geçecek olursak, şu an halen çalışan bu 50 adet Apple-1 iyi de para ediyor.
Apple ürünleri nadiren de olsa müzayedeye çıkıyor. Bunlardan biri de Apple-1. Anakart, güç ünitesi, klavye ve bir monitörden oluşan Apple-1 fiyatıyla ise büyülüyor. Şu an bu çalışan Apple modeli için belirlenen fiyat tam 300 bin dolar. Ancak müzayedede fiyatının 400 bin dolara kadar çıkacağı düşünülüyor. Bu fiyata ise 2019 model bir Aston Martin DBS Superleggera satın alınabiliyor.
Ercan Uğurlu
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