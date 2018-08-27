Apple-1, Süper Otomobil Fiyatına Satılabilir!

Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından yapılan ilk Apple-1'in açık arttırmada inanılmaz bir fiyata ulaşabileceği ön görüldü!

Apple-1, Süper Araba fiyatına satılabilir!

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