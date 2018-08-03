Apple, 1 Trilyon Dolar Değere Ulaştı!
1976'da kurulan teknoloji devi Apple'ın değeri, inanılması güç bir noktaya ulaştı!
Apple, dün itibariyle yeni bir kilometre taşını geride bıraktı: Firma, artık 1 trilyon dolarlık bir değere sahip.
Teknoloji devinin bir trilyon doları geçmek üzere olduğunu geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Firmanın hisse değerlerinin yükselmesiyle bu noktaya ulaşıldı. Hisselerin geçici de olsa 207,5 dolara dokunması, rekor değere ulaşılmasını sağladı.
1976'da kurulan firmanın bu noktaya ulaşması, yaklaşık 50 yıl sürdü. Apple elbette burada durmayacak ve muhtemelen yükselmeye devam edecek.
Zeynel A. Öztürk
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