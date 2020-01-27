Apple'dan 15 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma!

San Jose, Kaliforniya merkezli bir şirket olan Broadcom, Apple'ın iPad, iPhone ve Apple Watch gibi cihazları için önemli bir yonga tedarikçisi olarak iş yapıyor. Broadcom ile bugüne kadar önemli bir birliktelikte olan Apple, bundan sonra da yola Broadcom ile devam edecek. İki şirket, tam 15 milyar dolarlık yeni bir anlaşmaya vardı.
Anlaşmanın detaylarına göre Broadcom, 2023'ün ortalarına kadar Apple'a komponent sağlamaya devam edecek. Apple'a bir dizi yüksek performanslı kablosuz bileşen ve modül temini için yeni bir anlaşmada bulunduğunu açıklayan Broadcom, görünüşe göre bu anlaşmadan memnun.
Anlaşmanın detaylarına göre Broadcom, 2023'ün ortalarına kadar Apple'a komponent sağlamaya devam edecek. Apple'a bir dizi yüksek performanslı kablosuz bileşen ve modül temini için yeni bir anlaşmada bulunduğunu açıklayan Broadcom, görünüşe göre bu anlaşmadan memnun.
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