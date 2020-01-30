Apple'dan 2020 Yılının İlk Çeyreğinde Rekor Gelir!

Daha 2020'nin ilk ayını bile devirmedik ancak Apple, 2020 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı bile. Zira ABD'de çeyrek sonuçları farklı zaman dilimlerinde açıklanıyor. Buna göre Ekim – Kasım – Aralık rapor sonuçları yılın son çeyreği değil, sonraki yılın ilk çeyreğine yansıtılıyor. Ancak ister 2019'un son çeyreği deyin, ister 2020'nin ilk çeyreği deyin, Apple, açıkladı raporda rekor bir gelir elde etmeyi başarmış.
Apple, açıkladığı 3 aylık gelir raporunda tam 91.18 milyar dolara ulaşmış ki, bu şirket için tüm zamanların rekoru anlamına geliyor. Seyreltilmiş hisse başına kazanç ise 4.99 dolar olurken, bu sonuç da Apple için yine tüm zamanların rekoru.
Apple CEO'su Tim Cook konuyla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinde güçlü talepler olduğunu söyleyerek, hizmetler ve giyilebilir cihazlar kategorilerinin de bu rekoru sağlamada büyük desteği olduğuna işaret ediyor. "Apple'ın gelmiş geçmiş en yüksek 3 aylık gelirinin bildirmekten heyecan duyuyoruz," diyen Cook, durumdan oldukça memnun.
Öte yandan Apple, mart ayında sonra erecek 2020 yılının ikinci çeyreği için de tahminlerini açıkladı. Buna göre şirket 2020 yılının ikinci çeyrek raporunda 63 milyar dolar ila 67 milyar dolar arasında bir gelir bekliyor.
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