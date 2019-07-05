Apple, 2020'de Butterfly Klavyeyi Bırakabilir
Apple'ın birkaç kez tamir etmesine rağmen düzelmeyen butterfly klavyesi, son iddialar göre tarih oluyor!
MacBook'un butterfly klavyesinin sorunları, Apple'ın tamir girişimlerine rağmen bir türlü sona ermiyor. Firma şimdi bu sorunları kökünden çözmek istiyor olabilir. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun bir raporuna göre firma, 2020'den itibaren yeni bir klavye tasarımına geçecek.
Yeni klavye tasarımı, Kuo'ya göre daha geleneksel olan makas anahtarı mekanizmasını kullanacak. Analiste göre bu klavyelerde başarılı geliştirmeler yapıldı ve tuş gidiş mesafesi artırılırken cam fiber ile tuşların yapısı güçlendirildi. Tuş gidiş mesafesinin artırılması, mevcut butterfly klavyelere göre daha üst düzey bir tasarım anlamına geliyor olabilir ancak Kuo'ya göre çoğu kullanıcı, farkı hissetmeyecek.
Analist, yeni tasarlanan klavyelerin 2020'deki MacBook Pro modellerinde ortaya çıkmasını beklediğini söylüyor. Bu tarihten önce tanıtılabilecek yeni MacBook'lar ise yine butterfly klavyeyle gelebilir.
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