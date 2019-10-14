Apple, 2022 iPhone Modelleri İçin Büyük Planlar Yapıyor!

Yeni bir rapor, Apple'ın 2022 yılında piyasaya süreceği iPhone modelleri için büyük planları olduğunu söylüyor!

Apple, 2022'de Kendi 5G Modemini Kullanabilir

Yeni raporlar, gelecek senenin bazı iPhone modellerinin 5G yeteneğine sahip olacağını, ancak bu telefonlardaki 5G yongasının Apple tarafından üretilmeyeceğini iddia ediyor. 

"Apple'ın planlarına yakın" bir kaynağın Fast Company'ye verdiği bilgiye göre Apple, kendi 5G yongasını üretmek için 2022 yılını gözüne kestirdi. Firmanın amacı, A- Bionic işlemciyle 5G modemi bir yongada birleştirerek verimliliği artırmak olabilir. Bundan emin olmasak da firmanın daha önce Intel ile aynı amaç için çalıştığını biliyoruz. Apple'ın kendi modemini yapmak istemesinin bir başka nedeni, üçüncü taraflara bağlılığı mümkün olduğunca azaltmak. Firmanın modem için elindeki alternatifin hukuki sorunlar yaşadığı Qualcomm olması, bağımsız olma isteğini güçlendiriyor olsa gerek.

Kaynak, Apple'ın 2022 planının fazla iyimser olabileceğini ve 2023 tarihinin daha gerçekçi olacağını düşünüyor. Kaynağa göre Apple'ın 5G yongası 2022'de gelirse, tek bir yongaya entegre edilmeyebilir.

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