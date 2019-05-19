Apple, 5G İçin Tarih Verdi
Apple, kendi 5G modemini ne zaman üreteceği konusunda ilk kez ipuçları verdi. Açıklanan tarih, pek de yakın sayılmaz!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın bu yıl tanıtacağı iPhone'larında 5G desteği yer almayacağı biliniyor. Şirket, 2020 yılında ilk 5G destekli iPhone'unu tanıtacak. Ancak bu modelinde de kendi 5G modemini kullanmayacak. Bu konuda Qualcomm'un desteğini alacak. 2020 yılında tanıtılacak olan 5G destekli iPhone'larda Qualcomm'un 5G modemine yer verecek olan Apple, kendi 5G modemlerini ise 2025'ten önce üretmeyecek.
Kısa bir süre önce 5G modem üretmekten vazgeçen Intel'in, bunun sebebi olarak Apple ve Qualcomm'un anlaşmasını gösterdiği biliniyor. Şimdilik modem satışını 4G ile sınırlandıran Intel, 2025 yılında ise Apple için 5G modem üretecek.
Apple ve Qualcomm'un 2024 yılına kadar 5G üzerinde çalışacaklarına dair bir anlaşmaları bulunuyor. Bu anlaşmanın bitmesinin hemen ardından ise Apple, mühendislerinin tasarladığı 5G modem çiplerini, Intel'e ürettirmeye başlayacak.
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