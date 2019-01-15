Apple, 5G iPhone İçin Samsung'a Bakıyor
Apple, 5G iPhone için çalışmalara devam ediyorsa da, hangi 5G modemi kullanacağını şaşırmış durumda.
- Ercan Uğurlu
Oysa Qualcomm ve Apple için her şey ne güzel devam ediyordu. 2011 ila 2016 yılları arasında su sızdırmaz bir ilişkinin içinde olan bu iki Amerikalı teknoloji devi, ne olduysa sonra davalık oldu ve şimdi de Qualcomm ile Apple arasındaki gerginlik sürmeye devam ediyor. Kuşkusuz bu durumdan gelecek iPhone'lar da etkilenecek. Zira Apple, 5G modem kullanmak istiyor, ancak Qualcomm'la bu iş olmayacak gibi. Peki, Apple ne yapacak?
Apple'ın bu konuda şimdi Samsung ile bir iş birliği içinde olabileceği konuşuluyor. Öte yandan bir diğer çalışabileceği marka ise MediaTek. Bilginin kaynağı ise Reuters. Bilgiye göre, Apple henüz 5G modem tedarikçisiyle ilgili bir karara varmış değil. Bu da zamanın şirketin aleyhine işlediğinin kanıtı. Zira 2019'un eylül ayında yeni iPhone tanıtılacak ve bu modelde 5G bağlantının yer alması şirketin önemli adımlarından biri.
Ancak Apple, hiç aceleci davranmayarak, 5G'yi bir sonraki yıla da bırakmak isteyebilir. Zira hem teknolojinin tam oturması, hem kullanıcıların ihtiyaçlarını belirlemesi konusunda daha olgun davranmak istemesi anlaşılabilir bir şey. Ancak bu durumda ilk 5G'li telefonlardan biri olmayı da kaçıracağı kesin.
Bakalım Apple, bu yolda ne yapacak? Peki, sizce iPhone 11, ilk 5G iPhone olarak tanıtılır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın