Apple, 5G iPhone'da Özel Bir Antene Yer Verecek

Yıllardır söylentileri süregelen Apple'ın 5G iPhone'u için artık geri sayım başladı. Apple'ın bu sene eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte 5G destekli iPhone'ununu tanıtması bekleniyor. Apple, 5G yarışında bir nebze geç kaldı, zira yeni tanıtılan artık tüm amiral gemisi statüsündeki akıllı telefonlar 5G desteği ile piyasaya çıkıyor. Elbette 5G desteği global çapta aktif olmasa da, 5G konusu bilhassa prestij için de önemli. Ancak öte yandan Huawei, 5G destekli akıllı telefon satışında şu an liste başında. Yani Apple'ın 5G arenasında hem prestij hem para kaybettiğini söylemek yanlış olmayacak. Fakat Apple, nihayet 2020'de 5G iPhone'unu tanıtacak. Yeni gelen söylentilere göre ise, 5G destekli iPhone'da özel bir anten de kullanacak.
Apple'ın bu sene tanıtacağı 5G'li iPhone'da Samsung'un Galaxy S20 telefonlarında da kullanıldığı gibi Snapdragon X55 modem çipi kullanılacak. Ancak Apple, bunun yanı sıra iPhone 5G için özel bir anten tasarımı üzerinde çalışıyor. Fast Company tarafından servis edilen habere göre, Apple, Snapdragon X55'in kullandığı QTM 525 anten modülünün telefonu kalınlaştıracağını düşünerek, daha ince tasarımlı bir başka anten tasarlıyor.
Apple için bu pek çok açıdan zor bir konu. Zira Apple, anten tasarımı konusunda pek başarılı değil. Şirket, daha önce pek de güzel sonuçlar doğurmayan kendi anten tasarımını iPhone 4'te denemişti. Ve bu denemesi, iPhone 4'ü belli bir şekilde tuttuğunuzda sinyal kaybına sebep oluyordu. Öte yandan 5G antenleri, yüksek frekans sinyal aktarımı neticesi ile diğer anten tasarımlarından daha zor. Bakalım Apple bu işin altından nasıl kalkacak...
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