Apple, ABD Merkezli Firmalara Yatırım Yapıyor!
Apple, kendi ülkesinde bileşen üretim işini güçlendirecek büyük adımlar atıyor!
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'deki büyük firmaların, özellikle Apple'ın, ürünlerini ABD içinde üretmeye odaklanmalarını istiyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook ise bir röportajda ABD'de üretim teknolojilerinin gelişimini teşvik etmek üzere fon oluşturduğunu ve başlangıç için fona 1 milyar dolar yatıracağını duyurdu.
CNBC'de yayınlanan, Jim Cramer'ın düzenlediği Mad Money'e konuk olan Cook, "dev bir firmasınız. İş yaratmak için ne yapıyorsunuz?" sorusuna Apple'ın ABD'de 2 milyon iş yarattığı cevabını verdi. Cook bu sayıdan ikinci çeyrek gelir toplantısında da bahsetmişti ancak bu kez detaylara da girdi ve Apple'ın ülkede 25.000 ar-ge çalışanının olduğunu, bunların 6.000'inin Austin, Texas'taki Apple tesislerinde çalıştığını söyledi. Cook'un bahsettiği sayılar 2 milyonun çok gerisinde ancak Cook, bu sayıya telefon bileşenlerini sağlayan Corning ve 3M gibi ABD'li tedarikçileri de dahil ediyor.
Cook, programda muazzam geliştirici kitlesini de unutmadı. 1,5 milyon kişiye yaklaşan geliştirici topluluğu içinde Cook'a göre çok küçük şirketlerden büyük şirketlere, dünyayı değiştirmek için uygulama yazan herkes var.
Apple'ın oluşturduğu fon, ürünlerini ABD'de üreten küçük şirketlere yatırımda bulunacak. Cook, Apple'ın yapılacak ilk yatırımı bu ay duyurabileceğini söylüyor. Apple'ın yatırımlarında bileşen üreten küçük firmalara ağrılık vermesini bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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