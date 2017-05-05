Apple, ABD Merkezli Firmalara Yatırım Yapıyor!

Apple, kendi ülkesinde bileşen üretim işini güçlendirecek büyük adımlar atıyor!

Apple, ABD Merkezli Firmalara Yatırım Yapıyor!

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