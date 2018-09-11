Apple, Abonelik Bazlı Haber Servisi Sunabilir!
Raporlara göre Apple, abonelik esaslı bir haber servisi için büyük isimlerle iletişime geçti!
Yeni raporlar, Apple'ın New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal gibi gazeteciliğin büyük isimleri ile görüştüğünü öne sürüyor. Bunun sebebi ise Apple'ın kullanıcılarının abone olmak isteyeceği bir haber servisi için kaliteli içerik sağlamak- neredeyse gazeteler ve dergiler için bir Netflix gibi görülebilecek bir fikir.
Recode tarafından ortaya çıkarılan bu rapora göre Apple yetkilileri, bu gazetelerin Apple'a içerik sağlamaları ile 2019 yılında haber servisini kullanıcılara sunmayı planlıyor.
Aslında Apple, Texture'u bu yılın başında satın alarak bu planını uygulamaya koymuştu. Texture, kullanıcılarına aylık 9.99 Dolar karşılığında 200'den fazla dergi içeriği sunan bir hizmetti. Şimdi ise Apple'ın gazete hamlesi ile geniş bir içerik kütüphanesine kavuşmuş olduğu söylenebilir.
Söylentilere göre Apple bunun da ötesine geçerek iTunes servisini bu abonelik servisi ile birleştirmeyi planlıyor. Bu sayede Apple kullanıcıları kullanıcıları izlemek, dinlemek ve okumak istedikleri her şey için tek bir servise abone olarak internette bulunan seçkin içerikleri tek bir kaynaktan elde edebilecek.
Ancak bütün bu iddialar Apple tarafında bir karşılık bulmuş değil. Recode, gazetelerin bu hamleyle kendi abonelik servislerini sıkıntıya sokmaktan korkar durumda olduklarını öne sürüyor. Recode'a göre Apple bu yüzden bahsi geçen gazetelerin hepsi ile bu konuda ayrı ayrı görüşme çabasında. Ancak bununla birlikte dünya çağında 1.3 milyar Apple markası taşıyan cihaza içerik sağlamak suretiyle büyük bir pazara açılma fikri, gazetelere çok daha iyi bir fikir gibi gelebilir. Apple'ın büyük gazeteleri ikna çabalarının servis hizmete sunulmadan önce başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı hâlâ belirsiz. Apple ise bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.
Apple, önümüzdeki Çarşamba günü yeni iPhone modellerini ve belki de birkaç cihazı daha tanıtacak, ancak büyük ihtimalle Apple'ın söz konusu haber servisi hakkında bu etkinlikte bir açıklama yapılmayacak. Haziran'da yapılacak olan WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda bu konuda bir açıklama yapılmasını daha olası buluyoruz.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın