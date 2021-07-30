Apple, Açıkladığı Yeni Gelir Raporu ile Yine Parmak Isırttı

Görünüşe göre Apple, son çeyrek gelirleriyle yine büyük bir başarıya imza atmış durumda. Cupertinolu firma, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %36 artışla 81,4 milyar dolarlık net satış bildirdi.
Apple'ın geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 59.7 milyar dolarlık net satış açıklamıştı. Brüt marjlar, ürün ve hizmetlerdeki güçlü büyümenin etkisiyle 35,3 milyar dolara (22.7 milyar dolardan) yükseldi. Bu çeyrekte satışların maliyeti daha yüksek olsa da, benzer şekilde yüksek net satışlarla dengelendi ve genel olarak sağlıklı bir brüt kar marjı sağlandı.
Net gelir ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 11,2 milyar dolara kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 21.7 milyar dolara ulaştı. Net satışlar için bölgesel dağılım açısından, Amerika ve Avrupa, sırasıyla 35,9 milyar dolar ve 18,9 milyar dolar ile liderlik konumunda yer alırken, Çin ise 14,8 milyar dolar ile yakın takipteydi.
Hizmetler kategorisi, net satışlarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 17.5 milyar dolara ulaştı. Apple'ın, donanım kategorisinde de genel olarak net satışlar açısından gösterilen performanstan memnun olduğu rahatlıkla tahmin edilebilir. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 26.4 milyar dolar olan iPhone, 39.6 milyar dolara yükseldi. Mac'ler 8,2 milyar dolardaydı, iPad'ler 7,4 milyar dolarlık net satışa sahip olurken, giyilebilir cihazlar ve aksesuarlar 8,8 milyar dolar bildirdi.
Apple CEO'su Tim Cook, şirketin mali raporu hakkında şunları söyledi: "Bu çeyrekte ekiplerimiz, her yerde insanları birbirine bağlamak için teknolojiyi kullanmanın hiç bu kadar önemli olmadığı bir zamanda, kullanıcılarımızla güçlü yeni ürünler paylaşarak eşsiz bir inovasyon dönemi üzerine gelişim gösterdi. Yeni nesil geliştiricilere kodlamayı öğrenmeleri için ilham vererek, 2030 çevre hedefimize yaklaşarak ve acil bir şekilde daha adil bir gelecek yaratma çalışmalarına katılarak, yaptığımız her şeyi bizi tanımlayan değerlerle aşılamak için çalışmalarımızda ilerlemeye devam ediyoruz."
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