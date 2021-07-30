Apple, Açıkladığı Yeni Gelir Raporu ile Yine Parmak Isırttı

Apple'ın açıkladığı son çeyrek raporu, geçtiğimiz yıla göre büyük bir başarı elde edildiğini ispatlıyor. İşte parmak ısırtan Apple son çeyrek raporu...

  • Levent Öztürk
Apple gelir raporuyla yine parmak ısırttı

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