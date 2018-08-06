Apple AirPods'da İlk Kez İndirim Yapıldı

Apple'ın pahalı kablosuz kulaklıkları AirPods'un fiyatı, ilk defa indirime girdi!

Apple AirPods'da İlk Kez İndirim Yapıldı

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