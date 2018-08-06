Apple AirPods'da İlk Kez İndirim Yapıldı
Apple'ın pahalı kablosuz kulaklıkları AirPods'un fiyatı, ilk defa indirime girdi!
Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods, iPhone'un kulaklık girişinden arındırılması sonrasında, 2016'da satışa sunulmuştu.
Kulaklıklar, 159 dolarlık fiyatına rağmen oldukça rağbet görmüş ve birçok iPhone kullanıcısının tercihi olmuştu. Şimdi ise kulaklıklar için ilk kez bir indirim yapıldı ve Amazon, AirPods'u 145 dolara satışa sundu. 14 dolarlık indirim belki büyük bir indirim değil ancak AirPods'ta bu tür bir indirimi daha önce görmemiştik.
Yeni fiyatın kalıcı olup olmayacağı bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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