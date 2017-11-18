Apple AirPods'u "Modladılar"
Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, ufak bir uğraş ve biraz da el becerisiyle olduğundan çok daha iyi bir hale gelebiliyor. Nasıl mı?
Eğer bir AirPods'unuz varsa, onu modlayabilirsiniz. Peki, bunu niçin ve nasıl yapacaksınız? Bazı kullanıcılar Apple'ın kablosuz kulaklığının ses kalitesini yetersiz buluyor veya ses seviyesinden şikayetçi oluyor. Bunun çaresini bulan bir kullanıcı ise, çareyi AirPods'u modlamakta bulmuş.
Elindeki Apple AirPods'u modladığı çalışmayı küçük bir video ile paylaşan bu kullanıcı, modlama işlemini AirPods'un üzerine silikon kılıflar yerleştirerek gerçekleştiriyor. Silikon başlıkların her birini kulaklıklara uygun hale getiren kullanıcı, görünüm açısında da AirPods'un orijinalinden çok uzaklaşmayan bir çalışmaya imza atmış.
Modlanan Apple AirPods, kullanım noktasında olduğu kadar, şarj kutusuna sığabilmesiyle de orijinal bir görünüm kazanmış. Peki, bunu siz de yapabilir misiniz? Hemen yukarıdaki videoyu izleyerek bir fikir sahibi olabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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