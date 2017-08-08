Apple Akıllı Gözlükleri Hazır mı; Ne Zaman Gelecek?
Apple'ın çok sayıda mühendis ile üzerinde çalıştığı iddia edilen bu projesi ne zaman ortaya çıkacak; ortaya nasıl bir ürün çıkacak?
Akıllı gözlüklere pek çok teknoloji şirketler merak salmış durumda. Yalnızca VR, yani sanal gerçeklik değil; AR, yani arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle de teknoloji devleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Apple'ın da bunlardan biri olduğu biliniyor. Peki, Apple'ın akıllı gözlükleri ne zaman gelecek?
Finansal Times'ın haberine göre, Apple'ın akıllı gözlüklerine daha vakit var. Amerikalı şirket, çok sayıda prototip üzerine çalışıyor. Bunlar arasında, iPhone'un kontrolünü tamamen gözlüğe getirecek ve göz takibi yapacak teknoloji de yer alıyor. Ancak sızan bilgilere göre, göz izleme teknolojisinin yer aldığı prototip, test aşamasında göz ağrısı yarattığı gerekçesiyle şimdilik askıya alınmış.
Şirket içinde birkaç farklı mühendis grubu, birbirinden farklı prototip üzerinde çalışıyor ve testlerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Öte yandan Facebook'un da arttırılmış gerçeklik teknolojisi içeren bir gözlük üzerinde çalıştığı biliniyor. Bunlardan hangisinin daha önce son kullanıcıya ulaşacağını bize ancak zaman gösterecek.
IDC araştırma şirketinin raporlarına göre, arttırılmış gerçeklik teknolojisi 2021 yılında hayatımızda faal şekilde olacak. IDC, sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojisinin, 2021 yılında toplam 215 milyar Dolarlık bir endüstri olabileceğini söylüyor.
Ercan Uğurlu
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