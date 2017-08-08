Apple Akıllı Gözlükleri Hazır mı; Ne Zaman Gelecek?

Apple'ın çok sayıda mühendis ile üzerinde çalıştığı iddia edilen bu projesi ne zaman ortaya çıkacak; ortaya nasıl bir ürün çıkacak?

Apple akıllı gözlükleri ne zaman gelecek?

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