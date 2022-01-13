Apple, App Store'da Cirit Atan Wordle Klonlarının Hepsini "Uçurdu"

Apple, aralarında ücretli olanlar da bulunun Wordle klonlarının hepsini, tek kalemde App Store'dan kaldırdı!

Apple, Wordle klonlarını tek kalemde "uçurdu"

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