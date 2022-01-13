Apple, App Store'da Cirit Atan Wordle Klonlarının Hepsini "Uçurdu"

Son zamanlarda oldukça popüler bir oyun internette hızla yayılıyor: Josh Wardle tarafından geliştirilen Wordle adlı bir kelime oyunu. Oyun her gün kullanıcılardan altı tahmin hakkını kullanarak beş harfli bir kelimeyi tahmin etmelerini istiyor. "Resmi" Wordle uygulaması şu an için sadece web'de bulunuyor ve ancak bir tarayıcı ile oynanabiliyor.
Ancak, internette viral olan her şeyde yaygın olduğu gibi, Wordle klonları da mobil uygulama mağazalarında hızla görünmeye başladı. Twitter'da birkaç kişinin fark ettiği gibi, taklitçiler Wordle'ın popülaritesinden gelir elde etme fırsatını kullanmak istiyor. Wordle olduğunu iddia eden uygulamaların bazıları, kullanıcılardan para da istiyor.
Apple, bunun üzerine adının içinde "Wordle" geçen tüm uygulamaları uygulama mağazasından kaldırdı. Diğer uygulama marketlerinin de bu yolu tercih edip etmeyeceği bilinmiyor. Zira Google Play Store'da hala adının içinde "Wordle" geçen düzinelerce uygulama bulunuyor. Microsoft Store'da ise herhangi bir Wordle uygulaması bulunmuyor.
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