Apple, App Store'da "Gizli Uygulamalara" İzin Verecek!

Apple, App Store'daki dağınıklığı biraz da olsa azaltacak yeni bir özellik sunuyor. MacRumors tarafından tespit edilen destek belgelerine göre, App Store artık kullanıcıların yalnızca doğrudan bir bağlantı yoluyla erişebileceği, listelenmemiş uygulamaları destekliyor. Bir geliştirici, yazılımlarının genel kullanım için uygun olmadığını düşünüyorsa, Apple'ın web sitesi aracılığıyla talepte bulunup listelenmemiş bir uygulama olarak dağıtabilecek.
Apple talebi kabul ederse, uygulama "herhangi bir App Store kategorisinde, öneride, çizelgede, arama sonuçlarında veya diğer listelerde" görünmeyecek. Doğrudan bir bağlantı ile ulaşılabilir olacak. Bu yeni dağıtım yönteminin belirli kuruluşlar, özel etkinlikler, araştırma çalışmaları ve diğer benzer kullanım durumları için tasarlanmış uygulamalar için ideal olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, listelenmemiş uygulamalar için de TestFlight süreci uygulanacağı belirtiliyor.
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