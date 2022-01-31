Apple, App Store'da "Gizli Uygulamalara" İzin Verecek!

Apple App Store'da artık sadece özel bir link ile ulaşılabilecek, "listelenmeyen" uygulamalar da yer alabilecek...

Apple gizli uygulamalara izin verecek

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