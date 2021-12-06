Apple, App Store Kararı Sonrasında Rusya'ya Dava Açmaya Hazırlanıyor!

Apple, Rusya'nın App Store kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. ABD'li şirket ve Rusya, kozlarını mahkemede paylaşacaklar!

Apple'dan Rusya'ya App Store davası!

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