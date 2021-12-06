Apple, App Store Kararı Sonrasında Rusya'ya Dava Açmaya Hazırlanıyor!

Apple, App Store konusunda Rusya ile mücadelesine devam ediyor. Firma, Rusya Federal Antitekel Bürosu'nun Apple'a koyduğu, App Store'da bulunan uygulamalarda üreticinin farklı ödeme yöntemlerini kullanmasına izin vermesi gerektiği yönündeki karara mahkemede itiraz edecek. Büro, Apple'a 30 Eylül'e kadar zaman vermiş ve bu kuralı değiştirmesini istemişti. Ceza tehdidine rağmen Apple bu karara uymayı reddetmişti.
Dava, Apple'ın ABD'de sürdürmekte olduğu hukuki mücadeleyle paralel özellikler taşıyor. Epic ile Apple arasındaki davada da hakim Apple'ın aleyhinde karar vermiş, Apple burada da karara itiraz ederek temyize gitmişti. Ancak 2022'de bazı medya uygulamaları için bu politikasını değiştirmeyi planladığını açıklamıştı.
Apple'ın gelirinin büyük oranda donanım satışından olduğu biliniyor. Ancak servis işi de büyümeye başladı ve buradan elde edilen gelirler, eğer alternatif ödeme platformları söz konusu olursa, artacağına azalıyor. Buna ek olarak bazı uygulamaların kötü niyetli ödeme sistemlerine yönelterek kullanıcıları kandırma ihtimali de bulunuyor.
Görülen o ki Apple'ın fazla bir hareket alanı kalmadı. Düzenleyici otoriteler Apple'ın mevcut politikasının seçme hakkı vermediği ve dolayısı ile rekabete zarar verdiğini düşünüyor ve değiştirmesini istiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın