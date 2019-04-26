Apple, App Store'daki Sorunu Onardı!
Apple, uygulama indirmeye olanak tanımayan App Store sorununu çok geçmeden onardı!
Apple'ın uygulama mağazası App Store'da çıkan bir sorun nedeniyle bazı kullanıcılar, uygulamaları ve uygulama güncellemelerini bu sabah indiremediler. Apple'ın sorunu şu an itibariyle onardığı söyleniyor.
Sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmediği gibi henüz Apple'dan da detaylı bir açıklama gelmedi. Sorun, Apple'ın hizmet şartlarını kabul etmek için "Kabul et" düğmesine bastığınızda oluşuyor. Bunun ardından işlem devam etmiyor, yerine sürekli olarak aynı kutucuğu görüyorsunuz.
@AppleSupport hey, what is wrong with AppStore? This endless loop will not go away. I have tried everything. (Restarting, signing-out-in, etc) pic.twitter.com/q5U2T9JHpV— Toms Brinkis (@TomsBrinkis) April 25, 2019
Sorunun iOS 12.2 ve iOS 12.3 beta'yı etkilediği anlaşılıyor. Şikayetlere bakılacak olursa etkilenen kullanıcı sayısı çok yüksek değil. Apple'ın sorunu sunucu taraflı olarak çözdüğüne inanılıyor.
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