Apple, Apple Cihaz Sahiplerine "Kıyak" Geçecek!
CNBC, Apple hakkında son derece çarpıcı bir iddiada bulundu. Apple kanadı ise iddiaya daha çarpıcı bir yanıt verdi.
CNBC'nin ortaya attığı iddiaya göre, Apple bazı "Apple TV içeriklerini" kendi müşterilerine ücretsiz olarak sunacak. Bilindiği gibi Apple, Netflix benzeri bir hizmet için çalışıyor ve bu hizmet, pek çok özel yayını içerecek.
CNBC'nin iddiası "iPhone, iPad ve Apple TV kullanıcıları, cihazlarında ön yüklenmiş bir uygulama bulacaklar ve bazı içeriklere bedava olarak ulaşabilecekler" yönünde.
Apple ise bu tür fırsatların kalıcı olacağı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Şirket, Apple Music gibi uygulamaların üç ay boyunca "deneme amaçlı" ücretsiz sunulabileceğini vurgulasa da, "daimi" ibaresi kullanmaktan özenle kaçındı. Amerikalı şirket ürünlerini nadiren promosyona koyar ve daha nadiren indirime sokar.
Piyasada benzer örnekler mevcut. AT&T, 85 milyar dolar ödeyerek Time Warner'un hisselerinin kayda değer miktarını ele geçirmişti. Servis sağlayıcı AT&T, kendisine abone olan kullanıcılara(özellikle yüksek ödemeli paketlere abone olanlara) bazı içeriklerin bedava olacağını müjdelemişti.
Ne var ki Apple gibi 1 Trilyon Dolar değerinde olan ve kasasında 244 milyar dolar bulunan bir şirket için bile, TV içeriklerini ücretsiz sunmak kolay değil. Apple, TV içerikleri için 1 milyar dolardan fazla para harcadı ve Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, M. Night Shyamalan ve Steven Spielberg gibi dev isimlerle anlaştı.
Barış Terun
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