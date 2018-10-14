Apple, Apple Cihaz Sahiplerine "Kıyak" Geçecek!

CNBC, Apple hakkında son derece çarpıcı bir iddiada bulundu. Apple kanadı ise iddiaya daha çarpıcı bir yanıt verdi.

Apple, Apple Cihaz Sahiplerine "Kıyak" Geçecek!

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