Apple AR Lens Üretimi Yapan Şirketi Satın Aldı
Apple, arttırılmış gerçeklik gözlükleri için lensler yapan Akonia Holographics'i satın aldı.
Akonia artırılmış gerçeklik lensleri "ince, şeffaf, canlı ve geniş görüş alanlı görüntüler" üretiyor. Şirket iki yıl önce, VentureBeat'e, 60 derecelik görüş alanlı görüntüler sunmayı hedeflediğini açıklamıştı. Çoğu sanal gerçeklik gözlüğünden dar bir alan olsa da rekabette olduğu firmalardan çok daha yüksek çözünürlüklü ve görsel engelleri ayıklamış görüntüler sunarak bu farkı tolere ediyor.
Apple, diğer tüm satın almaları gibi Reuters'e, şirketi niçin satın aldığını ayrıntılı olarak açıklamadı. Ama bunun sebebi pek de büyük bir sır değil: Apple, artırılmış gerçeklik teknolojisini geliştirme yönünde hızlı bir adım atmak istiyor. Ve şirketin bir süredir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Akonia'nın lens teknolojisi (ya da patent portföyü) muhtemelen Apple'ın yapacağı şeylerin bir parçası olacak. Bu satın almanın bir ürüne dönüşmesi için beklenen yıl ise en erken 2020 olarak tahmin ediliyor.
Akonia, 2012'den beri faaliyet gösteriyor ancak yaklaşık iki yıl önceye kadar artırılmış gerçeklik gözlüğü lensi yapmaya başlamamıştı. VentureBeat'a göre, Akonia ilk olarak bir holografik depolama çalışmaları yaptı, ama sonuç olarak bu teknolojinin geleceğinden daha parlak görünen artırılmış gerçekliğin iyi bir şansı olduğunu fark etti. Bu yüzden şirket vites değiştirdi ve arttırılmış gerçeklik gözlükleri için lens üretimi üzerinde çalışmaya başladı.
Yavuz Alp Şimşek
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