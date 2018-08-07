Apple artık kulaklık dönüştürücü vermeyecek
Apple, yeni iPhone'ları ile beraber kulaklık dönüştürücü kablolarını artık vermeyecek!
Eğer iPhone'unuzu kulaklık ile kullanmayı seviyorsanız, sizin için kötü bir haberimiz var: Apple'ın kulaklık bağlantı kablosu tedarikçisi, sıradaki üç iPhone'un kutularında artık alışıldık olan dönüştürücü kabloların yer almayacağını söylüyor.
Cirrus Logic isimli tedarikçi ve Barclays araştırma raporuna göre, Apple'ın gelecek ay yayımlayacağı yeni nesil iPhone'lar ile beraber artık her kutuda 9 dolar değerindeki Lightning-to-3.5mm aux girişi dönüştürücüsünü içermeyeceğini onaylandı.
Son zamanlarda Apple'ın adaptörünü iPad Pro paketinden kesebileceğine dair haberler duyulmaktaydı ve analistler, Mayıs ayı başlarında iPhone'un bir hedef olabileceğini belirtmişlerdi, ancak artık öğrendiğimize göre karar çoktan verilmiş durumda.
Apple, iPhone 7'nin piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone X de dahil olmak üzere her yeni iPhone ile beraber bir dönüştürücü sunuyordu. Tüm bunlar yakın gelecekte sona erecek şeyler gibi gözüküyorlar.
Üreticiden gelen bir açıklama oldukça güzel görünmekle birlikte, bu noktada hiçbir şey kesinleşmiş değil – Apple, bilgileri açıkça doğrulamış değil.
Öte yandan bu hareket, kabloyu beğenmediğini saklamayan bir şirket olan Apple için markasına uygun olacaktır. Apple CEO'su Cook, Apple'ın uzun zamandır kablosuz bir gelecek tasarladığını ve şirketin bu geçişi daha hızlı hale getirmek için, yeni bir kablosuz şarj yatağı olan AirPower gibi ürünlerin kullanıma sunulmasıyla, çabaladığını Apple keynotes'te izleyicilere anlattı.
Cirrus Logic ilginç bir şekilde, kabloyu üretmeyi durdurmayacağını söyleyerek, bazı sitelerin ve analistlerin, dönüştürücünün ayrı olarak satın alınabileceğini düşünmesine yol açtı. 9 dolara mal olan kablo, büyük bir masraf olmayabilir ama asıl soru en başta neden kutudan çıkartıldığı olabilir.
Levent Öztürk
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