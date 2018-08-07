Apple artık kulaklık dönüştürücü vermeyecek

Apple, yeni iPhone'ları ile beraber kulaklık dönüştürücü kablolarını artık vermeyecek!

Apple kulaklık kabloslarından vazgeçiyor...

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