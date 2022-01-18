Apple, Aşı Konusunda Kararlığını Sürdürüyor: İşte Yeni Karar!

Apple çalışanları, COVID-19 aşılarını eksiksiz olarak yaptırmak zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Verge'ün haberine göre ABD'li şirket, ofis ve perakende personeline, 15 Şubat'tan itibaren ofislere veya mağazalara girmek istiyorlarsa COVID-19 takviye aşılarının kanıtını sunmalarını isteyeceğini belirten dahili e-posta gönderdi. Bir çalışan hatırlatma dozu için hak kazandığında, bu dozu yaptırtmak ve kanıt sağlamak için dört haftası olacak. Aşılanmamış veya kanıt sağlayamayanlar ise, negatif hızlı antijen testi sonuçları vermek zorunda kalacaklar.
Apple, aşı konusunda her zaman kararlı göründü ve görünmeye de devam ediyor. Şirkete göre, ilk aşı dozlarının "azalan etkinliği" ve COVID-19'un Omicron varyantının yükselişi, ciddi hastalıklara karşı korunmak için güçlendiricilerin gerekli olduğu anlamına geliyor.
Haber, Facebook ana şirketi Meta'nın ofise geri dönmek için hatırlatıcı dozları şart koşmasında birkaç gün sonra gelmiş durumda. Ayrıca Apple'ın, COVID-19 salgınlarının ardından çok sayıda mağazayı geçici olarak kapattığı da biliniyor.
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