Apple Bile Bu Zaferi Beklemiyordu!
Apple, mahkemede kazandığı bu büyük zaferi, muhtemelen kendisi bile beklemiyordu!
Çoğu zaman açtığı davalarla anılan Apple, bu kez bir patent ihlali davasında davalı sıfatıyla mahkemede yer aldı. 2015 yılında Apple'ın Winconsin-Madison Üniversitesi'ne ait patentleri ihlal ettiğine hükmeden mahkeme heyeti, firmayı üniversitenin patentlerinin sahibi olan Winconsin Alumni Araştırma Vakfı'na 234 milyon dolar ödemeye mahkum etmişti. Geçtiğimiz sene ise bir yargıç Apple'ın ihlallere devam ettiğine hükmederek bu cezayı 506 milyon dolara çıkarma kararına varmıştı.
Ancak Reuters'ın raporuna göre Apple bu sonuçlara karşı sessiz kalmayarak itirazda bulundu ve bu itiraz mahkeme tarafından haklı bulundu. Mahkeme kararını Washington'da bulunan Federal Temyiz Mahkemesi'ne götüren dev şirkete yönelik tazminat kararı bozuldu. Buna sebep olarak "herhangi tutarlı bir jürinin Apple'ın patenti davadaki sorumluluk aşamasında ihlal etmiş olduğuna hüküm getiremeyeceği" gösterildi.
Bu noktada ek 272 milyon dolarlık ödemenin de orijinal kararın bozulmuş olması sebebiyle kaldırılmasına hükmedilebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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