Apple Bu Defa Hindistan'a Gözünü Dikti!
Pek çok pazarda istediğini elde edemeyen Apple, üretim konusunda ciddi bir karara imza atıyor!
iPhone satışlarıyla son dönemde büyük düşüşte olan Apple, son gelen IDC verilerine göre şu an dünyanın en çok satan 3'üncü akıllı telefon üreticisi. Samsung uzunca bir süredir bu alanda liderliğini korurken, Huawei'nin de ikinciliği almasıyla beraber çanlar Apple için çalmaya başladı. Amerikalı şirketin son olarak pazara sürdüğü iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinin de şimdilik beklentileri karşılamadığı biliyor. Öte yandan Başkan Trump'ın Apple'a ek vergi getireceği tartışmaları da almış yürümüşken Apple bir çıkmazın içinde. Ve Amerikalı "dev" şirket, çareyi Hindistan'da arıyor. Evet, Hindistan'da...
Apple, Hindistan'a doğru...
Reuters'ın haberine göre Apple, 2019 yılından itibaren üretiminin bir kısmını Hindistan'a kaydıracak. Hindistan'ın Sriperumbudur kentinde Foxconn tarafından işletilen üretim tesisinde iPhone XS ve iPhone XR üretme düşüncesinde olan Apple'ın bu fikre kapılmasında kuşkusuz ABD ile Çin arasında şu sıralar yaşanan ticaret savaşının da etkisi var.
Apple, bu konuda ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Öte yandan Apple'ın Hindistan'da yalnızca yüzde 2'lik bir pazar payına sahip olmasının da bu kararda elbette büyük etkisi var. Bakalım önümüzdeki dönemde Apple, Hindistan'daki satış oranını arttırabilecek ve üretim hattının bir kısmını Hindistan'a kaydırmasının karşılığını dünya genelinin satışlarında olumlu oranda alabilecek mi...
Ercan Uğurlu
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