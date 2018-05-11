Apple, Bu Uygulamaları App Store'dan "Sildi"
Apple, App Store'dan kaldırdığı uygulamalar listesine yenilerini ekledi. Bu seferki nedense, diğerlerinden çok farklı...
Yeni bir habere göre Apple, konum paylaşımı konusundaki bir App Store kuralını daha sıkı uygulamaya başladı. 9to5mac'e göre teknoloji devi, kullanıcıların açık şekilde onayı olmadan üçüncü kişilerle kullanıcı konumunu paylaşan bazı uygulamaları uygulama mağazasından şimdiden kaldırmış durumda. Firma, etkilenen geliştiricilere gönderdiği bildiride, uygulamalarının App Store Review Guidelines'ın 5.1.1 ve 5.1.2'nci kısımlarına uymadığını söyledi. Bu kısımlara göre uygulamalar, "kullanıcı konumunu kullanıcıların açık onayı olmadan ve bilinmeyen amaçlar için üçüncü partilerle paylaşmamalı."
Apple ayrıca, bu uygulamaların yeniden mağazaya koyulması için, konum verisi toplama ve üçüncü partilerle paylaşma ile ilgili tüm kodların, framework'lerin veya SDK'ların silinmesi gerektiğini söylüyor.
9to5mac'ın da söylediği gibi Cupertino, AB'nin Genel Veri Koruması Düzenlemesi kanununun 25 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinden önce, konum verisi kuralını ihlal eden uygulamaların peşine düştü.
Diğer yandan, Apple'ın bunu gerçekten yeni AB kanununa uymak için mi yaptığı kesinleşmiş değil.
H. Hüseyin Öztürk
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