Apple, Bu Yıl MacBook'lara Dokunmayacak

Apple'ın bu seneki MacBook'larında büyük değişiklikler yapmayacağı ortaya çıktı!

Apple, bu yıl MacBook'lara dokunmayacak

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