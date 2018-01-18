Apple, Bu Yıl MacBook'lara Dokunmayacak
Apple'ın bu seneki MacBook'larında büyük değişiklikler yapmayacağı ortaya çıktı!
Yakın zamanda masaüstü platformu iMac'lerini güncelleyen ve özellikle en üst sürümüyle 70 bin TL'ye dayanan bir fiyat belirleyerek dikkatleri üzerine bir kez daha çeken Apple, geçtiğimiz senenin başında da MacBook platformuna yeni modelleri kazandırmıştı. Bunlardan Touch Bar'lı model özellikle ilgi çekerken, 2018 yılına girilmesiyle birlikte kullanıcıların kafasında Apple'dan gelebilecek olan yeniliklerin olasılıkları yer etmeye başladı. Ancak bu defa fazla şey beklemeyin; Apple ara alacak.
Gelen bilgilere göre Apple, bu sene MacBook'larında büyük bir değişim göstermeyecek; yalnızca küçük dokunuşlarda bulunacak. Bu bilgi, Apple'ın Foxconn'a büyük miktarda MacBook siparişi verdiğini belirten bir rapora dayanıyor. Buna göre şirket, maliyetleri düşürmek ve riskleri azaltmak için halihazırda seri üretime geçmiş modelleri kullanacak.
Yani diyebiliriz ki, 2019'de MacBook ürün yelpazesinde büyük çaplı bir yükseltme olmayacak. Belki teknik açıdan (belki RAM yükseltimi gibi) birkaç yeni özellik gelebilir, fakat tasarım açısından hemen hemen aynı MacBook'larla karşılacağız.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın