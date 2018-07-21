Apple 'Butterfly' Klavye Söküldü
Kullanıcıların pek de memnun olmadığı 'butterfly' mekanizmalı Apple klavyelerin sırrı ortaya çıktı.
Apple'ın yeni MacBook Pro bilgisayarları güncellenmiş işlemcileri, T2 çipleri ve daha sessiz klavyeleri ile biliniyor. Ancak bazı kullanıcıların cihazın klavyesi ile ilgili şikayetleri üzerine, yeni kullanılan butterfly mekanizması odak noktası oldu. Şu an birçok kullanıcı, butterfly'ın ses azaltmak için değil, klavyeyi korumak için tasarlandığını düşünüyor.
Yeni ortaya çıkan dahili bir Apple dokümanı bu tahminleri doğrular nitelikte. Yani bu butterfly kaplaması aslında koruma için tasarlanmış. Peki bu kaplama cihazı toz ve parçacıklardan ne kadar iyi koruyor? Konuyu yakından takip eden iFixit yine iş başına geçti ve butterfly'ın nasıl çalıştığını görmek için MacBook Pro klavyesini söktü.
Fotoğrafta gördüğünüz gibi, iFixit'in testinde küçük toz parçacıkları kaplama tarafından yakalanmış durumda, bu da alta bulunan mekanizmayı koruyor. Koruyucu kaplamayı kaldırmayı deneyen iFixit, butterfly mekanizmasının derhal arızalandığını fark etti.
Apple şu an itibariyle bozuk klavye gerekçesi gösterilerek birçok farklı kullanıcı tarafından mahkemeye verilmiş durumda. Eğer yeni bir Macbook Pro modeline sahipseniz ve klavyeniz sorunluysa mutlaka teknik servise gidip ücretsiz tamirden faydalanın. Ancak Apple maalesef tamir ettiği cihazları güncellenmiş kaplama ile yenilemiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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