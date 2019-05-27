Apple, Butterfly Klavyeyi Yine Onardı
iFixit'in yaptığı inceleme, Apple'ın kullanıcıların canını fazlasıyla sıkan soruna nihayet müdahale ettiğini gösteriyor!
Cihazları parçalarına ayırıp incelemesiyle tanınan iFixit'in 2019 MacBook Pro'da yaptığı incelemeler, Apple'ın klavyede yaptığı geliştirmeleri ortaya çıkardı.
Yeni MacBook Pro, önceki modeller gibi yüksek bir fiyatla geliyor. Yüksek bir fiyat ise gayet doğal olarak cihazdan beklentinizi artırıyor. MacBook'ların son senelerde kullandığı klavyelerde yaşanan sorunlar (tuşların iki kez basması veya hiç algılanmaması gibi) ise kullanıcıların canını fazlasıyla sıkıyor. Bu sorunların nedeni, 12 inçlik sürümden MacBook Pro'ya kadarki modellerde kullanılan Butterfly klavye.
Apple, klavyede sorunu gidermeye yönelik değişiklikler yapsa da sorun tam olarak çözülmemişti. Firma bunun sonrasında bir özür dilemiş, klavye tamir programını tüm MacBook'lara genişletilmişti. Bu program en yeni MacBook Pro modellerini de kapsıyordu, ancak klavyelerde yapılan son değişiklikler, tamire olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.
iFixit'in incelemesine göre Butterfly klavyede en az bir değişiklik bulunuyor. İncelemeye göre yeni anahtar kılıfları, poliasetilen yerine naylondan yapılmış. Buna ek olarak Apple, metal kubbe anahtarında da değişiklik yapmış olabilir ancak bu henüz doğrulanmadı.
Değişiklikler, önceki Butterfly klavyelerde yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Ancak geçmişte yaşanan sorunlara bakarsak, bundan emin olmak için biraz beklememiz gerekecek.
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