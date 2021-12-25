Apple Çalışanlarının İsyanı Büyüyor!

Apple için çalışan çok sayıda kurumsal ve perakende çalışanı, sosyal medya platformlarında bir grev planladıklarını duyurdu. Amaçları, hem Apple hem de tüketicilerin dikkatini çekmek.
Apple'ın perakende satış mağazaları, AppleCare ve şirket ofisleri gibi birden çok kanalında çalışan bir grup işçinin oluşturduğu Apple Together girişimi, daha iyi çalışma koşulları talep etmek için 24 Aralık Cuma günü bir yürüyüş düzenledi. Grup, "Daha iyi çalışma koşulları istemek için birleşen Apple çalışanlarını temsil ettiğini" iddia ediyor.
Apple Together'a ait web sitesi, Apple çalışanlarının karşı karşıya olduğu iddia edilen bazı sorunlara işaret ediyor. Web sitesinde şunlar yazıyor: "Apple, çeşitlilik, eşitlik ve herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceği bir ortam sağladığı için gurur duyduğunu söylüyor. Ancak birçok arkadaşımız için bu, pratikte yaşanan bir durum değil. hikayelerimizi #AppleToo hashtag'i ile paylaşıyoruz."
Bu hikayelerde Apple çalışanlarının kötü çalışma koşulları, rahatsız edilme, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda yaşadığı problemler anlatılıyor. Grup, bu türde 500 vakanın kaydını aldıklarını söylüyor. Apple bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ancak imajını düzeltmek için nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.
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