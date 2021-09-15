Apple Car Yalnız Kaldı; Apple Aradığı Ortağı Bulmaktan Ümidini Kesti!

Bazı Apple söylentileri tamamen hayal ürünü olsa da, bazı söylentilerin gerçek dünyada çok sağlam temelleri bulunduğu kesin. Apple yılan hikayesine dönen gizemli otomobili Apple Car da bu ikinci grupta yer alıyor. Kore sitesi mk.co.kr'den gelen yeni bir haber doğruysa, firma artık otonom ve/veya elektrikli otomobilin tüm geliştirme sürecini kendi başına üstlenmeyi planlıyor.
En son iddiaya göre Apple, araç geliştirme maliyetlerini düşürmeye ve genel zaman çizelgesini kısaltmaya yardımcı olacak eski bir otomobil üreticisiyle ortak olmaya çalışmaktan vazgeçti. Bu durum, Apple'ın tüm araştırma, geliştirme ve lojistiği kendi bünyesinde ele alacak olan orijinal yol haritasına geri dönmesi anlamına geliyor.
Haber, Apple'ın birkaç otomobil üreticisiyle yaptığı görüşmelerin bir ortaklık anlaşması olmadan sonuçlandığını da belirtiyor. Bu yüzden ortak fikrinden vazgeçilmesinin bir nedeni de, bir ortak bulunamaması olabilir.
Apple kadar zengin ve güçlü bir şirket için bile sıfırdan yeni bir araba geliştirmenin muazzam bir girişim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Arabayı tasarlamak için zaman ve para harcadıktan sonra, imalat, güvenlik testleri ve fazlası için pek çok düzenleyici sistemden geçilmesi gerekiyor. Bu yüzden Apple'ın otomobil endüstrisine girişini kolaylaştırmak için daha deneyimli bir ortak arayışında olması anlaşılabilir. Ama bu ortak ne yazık ki bulunabilmiş değil.
Yakın tarihli bir Bloomberg haberi, Apple'ın giyilebilir teknoloji yöneticisi Kevin Lynch'i firmanın otomotiv girişiminin dahili adı olan Project Titan'a yönlendirdiğini öne sürmekteydi. Eğer bu haber doğruysa, Apple'ın en kıdemli çalışanlarından birini bu role getirmesi, firmanın otomotiv alanı konusunda hala ciddi olduğunu gösteriyor. Tabii ki şirketin 200 milyar dolarlık varlığı da başarı şansını desteklemeyi sürdürüyor...
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