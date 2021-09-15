Apple Car Yalnız Kaldı; Apple Aradığı Ortağı Bulmaktan Ümidini Kesti!

Apple'ın kendi arabasını yapabilmek için bir ortak aradığı sır değil. Ama yeni haberlere göre bu ortak bulunamadı ve şirket, Apple Car'ı tamamen kendisi yapmaya karar verdi!