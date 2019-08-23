Apple Card Rehberinde İlginç Uyarılar!
Apple'ın yeni kredi kartı Apple Card için yayınladığı rehberde, oldukça ilginç uyarılar göze çarpıyor!
- Levent Öztürk
Apple'ın Titanyum kredi kartı Apple Card, hoş bir ada sahip olmasının yanı sıra güzel de gözüküyor. Ancak eğer aldığınız ilk günkü gibi parlak kalmasını istiyorsanız dikkatli davranmanız gerekebilir. Apple, fiziksel kartı için yayınladığı rehberde, kullanıcıları, kartı deri ve kot içerisinde saklamaya karşı uyardı ve bu malzemelerin "temizlenmeyen" bir renk bozulmasına sebep olacağını söyledi. Yani bu kartı normal cüzdanınıza veya pantolonunuzun cebine koyduğunuzda kötü bir görünüş ile karşılaşmanız mümkün. Çoğu deri cüzdan kendi astarlarına sahip ve plastik kartların da kendi sorunları var ancak bu durum, Apple Card'ın düşünülenden daha narin olabileceğini gösteriyor.
Apple, benzer bir şekilde aynı rehberde, saf titanyum yüzeyinin çizilme ihtimaline karşı diğer kredi kartları veya serbest cisimlerin yanında bulundurulmasına karşı da uyarıyor. Eğer temizlenebilecek bir leke varsa, izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir mikrofiber kumaş ile silmeniz gerekiyor.
Neyse ki kartın biraz kirlenmesi, çalışmayacağı anlamına gelmiyor.
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