Apple CEO'su Tim Cook'tan, Apple Çalışanlarına "Artık Ofise Dönün" Çağrısı

Apple, tüm çalışanlarından Eylül ayından itibaren, en azından haftada üç gün ofiste olmalarını istedi. CEO Tim Cook, personele gönderilen bir e-postada alınan yeni kararı açıkladı. Cook, çoğu çalışanın Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ofise gelmesinin beklendiğini ve Çarşamba ve Cuma günleri evden çalışıp çalışmamalarının da kendi kararlarına bağlı olacağını söyledi.
Evden yapılan görüntülü aramaların ofis yaşamının bazı yönlerine kesinlikle alternatif olamayacağını düşünen Cook, e-postada "ayrıyken başarabildiğimiz her şeye rağmen, gerçek şu ki geçen yıl önemli bir şey eksikti: birbirimiz..." diye yazdı ve ekledi: "Görüntülü konferans görüşmesi, aramızdaki mesafeyi daraltmış olabilir. Ancak yapamayacağı şeyler de var."
Cook ayrıca, çalışanların her yıl seçtikleri iki hafta boyunca tamamen evden çalışabileceklerini söyledi.
E-postanın sonunda ise Cook, şu cümleleri kullandı: "Yüzlerinizi görmek için sabırsızlandığımı söylememe izin verin. Yüz yüze yaptığımız toplantıların hareketliliğini, enerjisini, yaratıcılığını ve işbirliğini ve birlikte olduğumuz topluluk duygusunu kaçırmaktan hoşlanmıyorum ve bu konuda yalnız olmadığımı da biliyorum."
Cook'un açıklaması, Apple'ın çoğu Silikon Vadisi şirketlerinden daha fazla ofis çalışmasına odaklandığını gösteriyor. Facebook, Twitter ve Microsoft, personelin pandemiden sonra bile evden çalışmaya devam etmesine izin vereceğini açıklamıştı. Google ise, Nisan ayında çalışanlarına Apple'ınkine benzer bir model uygulamayı planladığını, çalışanların haftada üç gün geleceğini açıklamıştı. Ancak Mayıs ayında, bazı çalışanların tepkisi sonucunda Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlarına şirketin daha esnek bir yaklaşım benimseyeceği sözünü verdi.
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