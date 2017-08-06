Apple CEO'su Tim Cook'tan VPN Savunması!

Tim Cook, App Store'dan lakdırılan VPN uygulamaları konusunda ilk kez konuştu; şirketini böyle savundu!

Apple CEO'su Tim Cook'tan VPN savunması!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone SE 2, Ne Zaman Gelecek?
Toshiba'dan, BiCS 3D Flash Bellek İçin Dev Adım!
Apple ve Huawei: Tabletleri Ayakta Tutan İki Dev!
Patook: Tinder Gibi Ama Flört Yasak!
Monopoly ve Nintento'dan Monopoly Gamer

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir