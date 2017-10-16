Apple CEO'su Tim Cook'un Jobs'tan Aldığı Ders
Apple CEO'su Tim Cook, Steve Jobs'un CEO olduğu dönemde ondan öğrendiği önemli bir dersi böyle anlattı!
Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile en yakın rakibi Samsung'un gerisinde kalmadığını göstermişti. Firmanın Çin'deki gelirleri bir miktar azalsa da App Store, Apple Pay ve iCloud gelirlerini içinde barındıran hizmetler işi, yüzde 18,4 büyüyerek 7,17 milyar dolar gelir elde etti.
Oxford'da konuşan Apple CEO'su Tim Cook, 2000'de çıkan, Jony Ive tarafından tasarlanan Power Mac G4 Cube'ün başarısızlığından ve Steve Jobs'tan öğrendiklerinden bahsetti. Cook, sahnede G4 Cube'un kendileri için "çok önemli bir ürün" olduğunu ve ona "bolca sevgi ve inanılmaz derecede mühendislik" yatırımında bulunduklarını söyledi. Bu sırada Cook, CEO Steve Jobs tarafından işe alınmıştı ve Apple Dünya Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini yapmaktaydı.
Cube'ün tasarımı iyi olsa da "normal" Power Mac G4'ten 200 dolar daha pahalıydı ve kitlesine ulaşamadı. Üstelik bazı Cube'lerin kasalarında, üretim hatasından kaynaklanan çatlaklar oluşabiliyordu.
Cook, Cube'ün başarısız olacağını "neredeyse ilk günden" gördüğünü söylüyor. Sonuçta Cube'te yaşananlar, Cook'a göre kendileri için önemli bir ders oldu. Apple, çalışanlarına geleceğin G4 Cube'te olduğunu söylemişti ancak Apple'ın büyük tanıtım çabalarına rağmen talep ortaya çıkmamıştı.
Cook, bunun Steve Jobs'un kendisine öğrettiği şeylerden biri olduğunu söylüyor. "Aynada kendinize bakıp, ben hatalıydım, bu doğru değildi diyebilmelisiniz."
Cook, geniş anlamda Jobs'tan "entelektüel dürüstlüğün" değerini öğrendiğini söylüyor - bir şeye ne kadar önem verirseniz verin, yeni verileri almaya ve durum üzerinde uygulamaya açık olmalısınız. Cook'a göre Steve Jobs, bu işin en iyi destekçilerinden biriydi.
Bu arada Cube geniş kitlelere ulaşmasa da, bugün bile kendine has bir hayran kitlesinin olduğunu belirtelim.
Zeynel A. Öztürk
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