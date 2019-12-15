Apple'a, Çin'den Çok Kötü Haber!

Apple'ın Çin'deki iPhone sevkiyatı, firmanın ülkede yaşadığı sorunların dinmemesi nedeniyle yüzde 35 geriledi.
Çin, Apple için son senelerde önemli bir ülke haline gelmişti ancak Huawei gibi yerel firmaların rekabeti ve ekonominin durgunlaşması, gelirlerde kayba yol açtı. "Uygun fiyatlı" iPhone 11'in önceki modeller kadar heyecana neden olmadığı biliniyor. Çin'in Bilgi ve Sektör Teknolojisi'nin verilerini temel alan Credit Suisse tarafından yayınlanan yeni istatistikler, Apple'ın ülkede ikinci çift haneli kaybı yaşadığını söylüyor.
Çinli tüketiciler, satın aldıkları şeylerin fiyatına büyük önem gösteriyorlar ve markalara pek bağlı değiller. Bu yüzden fiyat - performans oranı yüksek uygun fiyatlı telefonlar, zaman içinde fiyatı artan iPhone için sorun teşkil ediyor. iPhone 11, bu sorunları hem Çin'de, hem de batıda çözmeyi umuyordu. Bu arada Apple, Çinli ürünlerdeki vergilerden de etkilenmiş olabilir. Trump, eylül ayında yeni gümrük vergilerini açıklamış, iPhone, Mac, Apple Watch ve aksesuarların bu yeni vergilerin dışında bırakılması Apple'a derin bir nefes aldırmıştı.
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