Apple, Çin'de bir veri merkezi açacak
Apple, Çin'in yeni kanunu için ülkede yeni bir veri merkezi kuruyor!
Apple, Çarşamba günü yaptığı duyuruda, geçtiğimiz ay düzenlenen yeni kanunlara uymak adına ilk defa Çin'de bir veri merkezi açacağını belirtti. Bu kararın bir parçası olarak da iPhone üreticisi, veri yönetimi firması Guizhou-Cloud Big Data Industry ile bir ortaklığa başlayacak.
Reuters ile konuşan bir Apple sözcüsünün söylediğine göre veri merkezi, Guizhou bölgesine yapılacak 1 milyar dolarlık planlanmış yatırımın bir parçası.
Sözcü, yaptığı konuşmada bu veri merkezi ile ürünlerinin ve hizmetlerinin hızını ve güvenilirliğini arttıracaklarını ve bunun yanı sıra yeni düzenlemelere de uymuş olacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra Apple'ın güçlü bir veri mahremiyeti inancına ve güvenlik önlemlerine sahip olduğunu, bu yüzden de sistemlerinin hiçbirinde bir arka kapı bulunmayacağını belirtti.
Bunun Apple'ın ülkedeki ilk veri merkezi olmasının yanı sıra, aynı zamanda yeni siber güvenlik kanunun geçtiğimiz ay kabul edilmesinin ardından bir yabancı firmanın Çinli kullanıcıların verilerini ülke için değişim yapacağını duyurduğu ilk olay. Tabi ki Microsoft ve Amazon gibi bazı ABD firmalarının halihazırda Çin'de yer alan veri merkezleri bulunuyor.
Levent Öztürk
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