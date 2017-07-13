Apple, Çin'de bir veri merkezi açacak

Apple, Çin'in yeni kanunu için ülkede yeni bir veri merkezi kuruyor!

Apple Çin'e veri merkezi açıyor...

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