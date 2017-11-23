Apple, Çin'de Skype'ı App Store'dan Kaldırdı!
Apple, Çin hükumetinden gelen isteğe "hayır" demedi, popüler Microsoft uygulamasını App Store'dan kaldırdı!
Apple, geçtiğimiz gün Skype ve diğer birkaç uygulamayı Çin'deki uygulama mağazasından kaldırdı. Apple'a bu uygulamaların yerel kanunları ihlal ettiğini söyleyen Çin hükumeti, uygulamaların kaldırılmasını istemişti.
Bir Apple konuşmacısı, Reuters'a şöyle konuştu: "Kamu Güvenliği Bakanlığı, bazı internet üzerinden ses uygulamalarının yerel kanunlara uymadığını bildirdi, biz de bu uygulamaları Çin'deki App Store'dan kaldırdık."
Microsoft'un sahip olduğu Skype mesajlaşma uygulaması, artık Çin'de kullanılamayan diğer bazı uygulamaların arasında dahil olmuş gibi görünüyor. Bu uygulamaların arasında Google, Facebook ve Twitter uygulamaları da bulunuyor.
H. Hüseyin Öztürk
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