Apple'dan Corona Virüsü Kaynaklı Ciddi Uyarı!

Apple, Corona virüsü salgınının iPhone'ları da vurduğunu ve beklentiler çok yüksek tutmamak gerektiğini söylüyor!

Apple'dan Corona Kaynaklı Sevkiyat Düşüşü Uyarısı

Apple, Corona virüsü salgını nedeniyle dünya çapında "iPhone tedarik kıtlığı" uyarısı yaptı. Firma, "geçici olarak kısıtlanan" iPhone arzı nedeniyle 63-67 milyar dolarlık çeyrek hedefini tutturamayacak gibi görünüyor.

Apple, iPhone'ları ve diğer birçok ürününü Çin'de üretiyor. Corona virüsünün Apple'ı Çin'deki üretimini geçici olarak durdurmak zorunda bıraktığı biliniyor. Buna karşın bazı satış mağazalarının azaltılmış mesai saatleriyle yeniden açıldığı belirtiliyor. Firma, yaptığı açıklamada Çin çapında işlerin yeniden başladığını, ancak normale dönüşün tahmin ettiklerinden yavaş olduğunu söyledi. Firma bundan dolayı "mart çeyreğinde gelir tahminlerine ulaşmayı ummuyor".

Kaliforniya merkezli Apple, virüsün üretim üzerindeki etkisi hakkında geçen ay konuşmuş, "Çin'de ürünlerimize olan talep etkilendi" demişti. Firma, Çin'deki tüm mağazalarının kapandığını ve ortaklarının da birçok mağazasının kapalı olduğunu söylemişti. Firmaya göre açık kalan mağazaların müşterisi oldukça az. Apple şu sıralar perakende mağazalarını yeniden açmaya başlamış durumda.

Apple, her çeyrekte kaç iPhone sevk ettiğini açıklamasa da, analist Ming-Chi Kuo, firmanın yüzde 10'luk düşüşle 36-40 milyon cihaz sevk edeceğini tahmin etmişti. Analiste göre firma, geçen senenin ilk çeyreğinde yaklaşık 38 milyon iPhone sevk etti.

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