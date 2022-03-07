Apple, COVID-19 Sonrası Ofise Dönüş Tarihini (Yine) Açıkladı!

Covid-19 önlemleri kapsamında pek çok şirket uzaktan çalışma yöntemine geçmişti. Salgının hızının azalması ve aşının geliştirilmesiyle birlikte tüm dünyada normalleşme görülmeye başlamışken, Apple da çalışanlarına şirkete dönme çağrısında bulundu.
Apple, çalışanlarına gönderdiği bir notta, çalışanların 11 Nisan'dan itibaren haftada en az 1 gün ofiste olmaları gerektiğini söylüyor. Tim Cook, "Önümüzdeki haftalar ve aylarda uzaktan çalışma hakkında öğrendiklerimizi, yüz yüze iş birliğinin yeri doldurulamaz faydalarıyla birleştirme fırsatımız var," derken, "Bu geçiş sürecinde, ekip olarak birbirimizi desteklememiz her zamanki gibi önemli," şeklinde sürdürdüğü konuşmasında ilk etapta haftada 1 günlük ofis mesaisine başlayacaklarını dile getiriyor.
Apple, çalışanlarını geçtiğimiz haziran ayından bu yana ofise geri döndürmeye çalışıyor. Ancak bu planı nükseden Covid-19 dalgaları sebebiyle birkaç defa ertelenirken, bu defa hibrit yöntem ile yumuşak bir geçiş yapma düşüncesinde. Bilinenlere göre şirket bir sonraki adımda, mayıs ayında çalışanlarından haftada en az 3 gün ofiste olmalarını isteyecek.
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