Apple, Cupertino'da Ağaç Bırakmadı...
Apple'ın, Cuperino'daki yeni kampüsü için tüm ağaçları satın alması, bölgede ufak çaplı bir krize yol açtı!
Apple hakkındaki ilginç bir gerçek bu hafta manşetlere taşındı. Görünene göre Apple, yeni kampüsü için piyasadaki tüm iyi ağaçları satın alıyor. Yerel ağaç alıcılarını da farklı çözümler aramaya itiyor.
Bu bilgi, San Francisco'daki Transbay Transit Center'ın yapım süreci hakkında yakın zaman önce yayınlanmış bir San Francisco Chronicle hikayesi içerisinde yer alıyor. Tesisin öne çıkan özelliklerinden biri, yaklaşık 22 dönümlük yeşil çatısı ve bu çatı 469 ağacı barındıracak. Ancak gazeteden J.K. Dineen'in haberine göre, inşaatı üstlenen firma, bu ağaçları bulmakta büyük zorluk yaşıyor.
Dineen'in yazdığına göre bölge içerisinde istenilen ağaçları bulmak, Apple'ın yeni Cupertino merkezi için topladığı 3.000 ağaç nedeniyle oldukça zor. Bu yüzden de yetkililer, beğendikleri bir ağaç bulduklarında sarı bir etiket ile ağaçları işaretlemeye ve Apple gibi başkalarının almasını engellemeye başlamışlar. Bir süre sonra da işaretlenen tüm ağaçlar Transbay projesi ekibi tarafından kiralanan 16 dönümlük bir araziye taşındı.
Görünene göre durum öyle bir hal almış durumda ki, yerel peyzaj mimarları iyi ağaçlar bulmak için Portland, Oregon'a kadar seyahat etmek zorunda kalıyor. Transbay Transit Center'ın kamusal bir çalışma projesi olduğu ve Apple'ın en zengin firmalardan biri olduğu düşünülürse de, Apple dışında herkesin bölgenin dışından ağaç satın almak zorunda kalmaları garip bir görüntü oluşturuyor.
Apple'dan neden firmanın bölgedeki bütün iyi ağaçları satın aldığı konusunda bir yorum istenmiş olsa da, firma henüz bir cevap vermiş değil...
Levent Öztürk
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