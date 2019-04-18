Apple da Notre Dame için yardım edecek...
Çıkan yangının ardından Apple da Notre Dame Katedrali için destek verecek isimlerin arasına katıldı.
- Levent Öztürk
Fransa'nın en eski ve en sevilen tarihi anıtlarından biri olan Notre Dame Katedrali'ni saran yangının ardından restorasyon çalışmaları için Dünya'nın her yanındaki organizasyonlardan bağışlar hızla sunulmaya başladı. BBC'nin haberine göre şimdiden yaklaşık 600 milyon € sözü verilmiş durumda. Apple CEO'su Tim Cook da, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile iPhone üreticisinin, yüzlerce yıllık katedralin uluslararası restorasyon çabasına parasal destek olarak katılacağını duyurdu.
Yangın, Pazartesi günü 19:43 (16:43 GMT) civarında fark edilmişti ve itfaiyenin yangını kontrol altına alması dokuz saat sürmüştü. Paris itfaiyesinin söylediğine göre yangın, saat 11:00 (08:00GMT) civarında tamamen söndürülmüştü. Fransız Başkanı Emmanuel Macron tarihi katedrali tekrar inşa etme sözü verirken, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da Avrupa Birliği üyelerine destek çağrısında bulunmuştu.
12.yy'dan beri varlığını koruyan katedralin iki çan kulesi ve ana yapısı korunmuş olsa da, çatısı alev alarak temel olarak ahşap olan iç kısmı ve kulenin (spire) yok olmasına sebep oldu. Acil durum ekipleri, binanın daha fazla yapısal almasını engellemenin yanı sıra bazı tarihi sanat eserlerini ve dini kalıntıları da yanmaktan korumayı başardı...
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