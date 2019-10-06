Apple'dan, Daha Fazla iPhone 11 Geliyor!
iPhone 11'e gösterilen ilgi Apple'ı bile şaşırttı; iPhone 11 için tüm planlar yeni baştan yapılıyor!
iPhone 11 serisine talabin yüksek olması, iddiaya göre Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 10 oranında artırmasına yol açtı. Raporun kaynağı Nikkei'ye göre firma, geçen ayki başarılı çıkışın ardından 8 milyon ek ürünün üretimi için talimat verdi.
Talebin artışında giriş modeli olan iPhone 11'in önceki giriş modelinden daha düşük bir fiyatla satışa sunulmasının payının bulunduğu düşünülüyor. Firmanın şimdiye kadar piyasanın üst bölümünü hedef aldığını düşündüğümüzde bu değişiklik, Apple tarafından verilmiş doğru bir karar gibi görünüyor. Bu noktada önemli ayrıntılardan bir tanesi, Apple'ın "iPhone 5C" ve "iPhone XR" gibi iPhone'u vasat gösteren isimlerden vazgeçip, giriş modelini sadece iPhone 11 olarak adlandırmış olması. Böylece Apple'ın en ucuz telefon modeli de bir amiral gemisi gibi algılanıyor.
Bununla birlikte Nikkei'ye göre tedarikçiler, yüksek seviyedeki siparişlerin "sürdürülebilir olmayabileceği" konusunda endişeliler. Talep şu an iyi olsa da, firmaya göre aşırı iyimser olmamakta fayda var.
IDC'nin istatistikleri, akıllı telefon sevkiyatının üçüncü sene üst üste düşmek üzere olduğunu söylüyordu. 2020'de 5G'nin gelmesiyle piyasanın yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. iPhone 11'de 5G özelliğinin olması ise beklenmiyor.
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